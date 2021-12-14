Adana'da güvenlik kamerasından teşhisle yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Hüseyin K, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan motosikletli 2 kişi, içinde cep telefonu ve kimliğinin bulunduğu çantasını elinden alıp kaçtı.



Yaklaşık bir saat sonra da Güney Kuşak Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Yusuf K'nin elindeki cep telefonu motosikletli 2 zanlı tarafından çalındı.



İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Her 2 adresteki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların aynı 2 zanlı tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.



Ekipler, adresleri ve kimliklerini tespit ettiği Salih T. ve Yusuf Ç'yi operasyonla yakaladı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



- Kapkaç kamerada



Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kapkaç, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, sokakta eşi ve çocuklarıyla yürüyen Hüseyin K'ye yaklaşan motosikletli 2 zanlının mağdurun çantasını çalıp kaçması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca Hüseyin K'nin de kaçan zanlıları yakalamak için arkalarından bir süre koştuğu görülüyor.

