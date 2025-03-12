Adana'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı (Adana Haberleri)
Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza meydana geldi.
Emrah Artiyan idaresindeki hafif ticari araç ile Halil Yüksel yönetimindeki motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Adana