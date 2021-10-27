Adana'da hapis cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 10:55
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 8 eski polis hakkında, cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla eski komiser yardımcıları T.S, M.K, eski başpolis M.E.E. ile eski polis memurları M.K, E.O, A.T, A.A. ve A.B'yi yakaladı.
M.K. ve E.O'nun 7 yıl 6'şar ay, diğerlerinin 6 yıl 3'er ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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