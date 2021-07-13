Adana'da havadan ve karadan trafik denetimi (Adana Haberleri)

Adana'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı öncesi havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

Adana Haberleri 13.07.2021 - 11:10

Adana'da havadan ve karadan trafik denetimi

 İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram tatili öncesinde şehirler arası yollarda trafik denetimlerini arttırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ve D 400 kara yolunda, kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis, durdurulan 87 sürücüye ihlalleri nedeniyle para cezası uyguladı. 

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