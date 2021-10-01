Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu: 50 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen 50 kişiyi tespit etti.



Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 50 adrese şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen birçok eşyaya el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.