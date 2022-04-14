Adana'da iki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 12:09
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla otomobil ve hafif ticari araçla kente kaçak cep telefonu getirileceğini belirledi.
Ekipler, plakalarını tespit ettikleri iki aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurarak aradı.
Otomobilin koltuğunun içinde, hafif ticari aracın da tabanındaki gizli bölmede gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki sürücü, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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