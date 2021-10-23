Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 08:24
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Kaan Toylular idaresindeki 34 ABF 623 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ercan Kaya yönetimindeki 34 BVE 165 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Toylular'ın kullandığı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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