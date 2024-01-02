Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Namık Kemal Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda Muhammed Enes T. idaresindeki otomobil, Hüseyin S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücü Muhammed Enes T. ile aynı araçta bulunan Emir Kaan A. ve Emin Can Ö, diğer araçta ise Arzu S. ve Belinay S. yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

