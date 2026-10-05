Adana'da inşaatın 11'inci katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye ekibi kurtardı
05.10.2026 14:29
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştıkları inşaatın 11'inci katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11'inci katta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
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