Adana'da internet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

Adana Haberleri 18.07.2021 - 17:53
Karaisalı'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı.
Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü.
Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.
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