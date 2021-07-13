Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın tutuklandı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 16:33
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da Merkez Seyhan ilçesinde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını, bulunduğu yerden koparıp çöp kovasına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sümer Mahallesi'nde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını bulunduğu yerden koparıp çöp kutusuna attığı belirlenen M.D. gözaltına alınmıştı. Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.
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