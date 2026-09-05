Adana'da iş yerine silahlı saldırı, cama 9 kurşun isabet etti
05.09.2026 15:42
Şüpheliler aranıyor.
Adana’da kıyafet ve takı satılan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 9 kurşunun isabet ettiği saldırıda yaralanan olmazken, polis şüpheliyi arıyor.
Adana’da kıyafet ve takı satışı yapılan bir iş yerine tabancayla ateş açıldı. Saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.
Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32017 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen nedenle iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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