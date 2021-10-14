Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 17:23

Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şüpheli araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi.

Tütüne duyarlı köpeğin tepki verdiği 4 araçta 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...