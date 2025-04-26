Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 kişi yakalandı (Adana Haberleri)
Adana'da polis ekiplerince kaçakçılık operasyonu düzenlenendi. Operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 2 aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 28 cep telefonu, 80 elektronik sigara ile 900 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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