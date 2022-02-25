Adana'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 10:27
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktalarında şüpheli gördükleri 2 minibüsü durdurdu.
Araçlarda kaçak 3 bin 40 paket sigara ve 63 cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.
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