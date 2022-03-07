Adana'da kadının boynundan altın kolyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Meydan Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25), sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yanına yaklaştı.



Zanlı, kadının boynundaki altın kolyesini alarak olay yerinden kaçtı.



K.T'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi.



Şüpheli Musa T, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskınla yakalandı.



Ekipler, adreste yaptıkları aramada çalınan kolyeyi bularak sahibine teslim etti.



Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





