Adana'da kahvehane kavgası: 2 kişi öldürüldü, 1 kişi tutuklandı

Adana'nın Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki işletmede dün gece saatlerinde Erkan Savan (35) ve Ramazan Durak'ın (40) hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı D.G'nin (17) işlemleri tamamlandı.



D.G'nin annesi H.G'nin bir süre önce kuzeni Savan'a 8 çeyrek altın borç verdiği, kahvehaneye gidip borcun kendisine ödenmesini isteyen zanlı ile maktul arasında tartışma çıktığı iddia edildi.



Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan D.G'nin, bir süre sonra işletmeye dönüp saldırıyı gerçekleştirdiği, yaşamını yitiren Durak'ın ise olayla bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen D.G. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Zanlının saldırıdan önce Erkan Savan'ın bulunduğu kahvehanenin yakınında kıyafetinin kapüşonu ve tıbbi maskeyle yüzünü gizleyip beklemesi, daha sonra da iş yerine yönelmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.



