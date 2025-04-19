Adana'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (Adana Haberleri)
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, D-400 kara yolunun Misis mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü M.E. ve Ü.Ö. itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ü.Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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