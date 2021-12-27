Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 11:14
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını tabancayla ağır yaralayan kişi aynı silahla intihara teşebbüs etti.
Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs şoförü Yunus Emre U. (28), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Melike Yağmur U. (28) ile tartıştı.
Tartışma sırasında Yunus Emre U, tabancayla eşini başından vurup aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Ağır yaralanan çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin 6 yaşında ve 2 aylık ikizleri olmak üzere üç çocuklarının bulunduğu öğrenildi.
Olayı haber alarak eve gelen çiftin yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
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