Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü (Adana Haberleri)

Adana'nın Feke ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın yaşamını yitirdi

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 19:49

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

ADANA (AA) - Adana'nın Feke  ilçesinde bulunan Kızılyer Mahallesinde komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle yaralanan Durdu Kızıloluk, olay yerinden hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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