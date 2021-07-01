Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 19:49
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Kızılyer Mahallesinde komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle yaralanan Durdu Kızıloluk, olay yerinden hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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