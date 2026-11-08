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Adana'da kontrolden çıkan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

08.11.2026 13:33

Adana'da kontrolden çıkan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı
IHA

Olay, Feke-Kozan Karayolu üzerinde meydana geldi.

Yurt Haber Merkezi
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Feke-Kozan Karayolu Suluğan mevkiinde meydana geldi. 

 

İddiaya göre, Feke istikametinde ilerleyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

 

Sürücü TIR'da sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

 

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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