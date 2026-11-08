Adana'da kontrolden çıkan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sürücü TIR'da sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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