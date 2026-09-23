Adana'da korkunç olay. Nişanlısını nikah işlemleri için uyandırmak istemişti katil oldu

Adana 'da Ayşegül K. (19), tahlil vermek üzere hastaneye gitmek için uyandırdığı nişanlısı Hasan Temur'u (18) kendisini dövdüğü iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 21 Eylül'de saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül K., nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme planı yaptı.

Ayşegül K. iddiaya göre uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur'un, Ayşegül K.'yi yumruklayıp tokatladığı öne sürüldü.

Bunun üzerine Ayşegül K. mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Ayşegül K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürülen Hasan Temur, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Temur'un cenazesi, toprağa verildi.

"UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM"

Gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen katil zanlısı Ayşegül K., emniyetteki sorgusunda şu iddiaları dile getirdi:

“Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım.”

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.