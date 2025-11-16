Adana'da narenciye hasadı başladı, çiftçiler Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ediyor

Meyvelerin kabuk kısımlarına yumurtalar bırakan Akdeniz meyve sineği meyvelerde yumuşama ve çöküntü yaşanmasına neden oluyor. Adana'da ise bu sinekle mücadele titizlikle yürütülüyor. Tarım ve Orman müdürlüğünün desteğiyle 17 bin 580 kitle yakalama tuzağı çiftçilere dağıtıldı. Narenciye hasadının başlamasıyla birlikte bu tuzaklar ağaçlara yerleştirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 2 milyon ton narenciye üretimiyle Türkiye birincisi olduklarını belirterek, bu zararlıyla mücadele için entegre çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini, 50 ekip ve 150 teknik personelin görev aldığını ifade etti.