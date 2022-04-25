Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 13:30
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, nehir yatağında bir insan kafatası buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede araştırma yaptı.
Bulunan kafatası incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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