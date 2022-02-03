Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 16:25
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da Seyhan Nehri'nde bulunan erkek cesedi vinç yardımıyla çıkartıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Regülatör Köprü'den geçenler, Seyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, erkek cesedini vinç yardımıyla sudan çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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