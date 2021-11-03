Adana'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'ndaki kavşakta Muhammet Oğuz Y. idaresindeki 01 ETY 01 plakalı otomobil ile Selahattin A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.



Kazada, Selahattin A. ile elektrikli bisikletteki Ayşe A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada, kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlara, çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 kişinin savrulması yansıdı.