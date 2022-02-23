Adana'da otomobildeki kavgada yaralanan iki kişiden biri tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da 21 Şubat'ta 34 BSE 159 plakalı otomobilde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişiden A.K'nin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.



Taburcu edilen A.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheli A.K'nin, daha önce aidat borcunu ödemediği ve balkonda mangal yaktığı gerekçesiyle olayda yaralanan apartman yöneticisi A.A. ile tartıştığı iddia edildi.



A.K'nin, olay günü park halindeki otomobilinin yanında bekleyen A.A'yı silahla tehdit ederek araca zorla bindirip otomobili kullandırttığı ve kendisinin de arka koltuğa oturduğu öne sürüldü.



Polislerin, ihbar üzerine aracın peşine düştüğü ve "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle lastiklerine ateş ederek otomobili durdurduğu belirtildi.



İkilinin, aralarında yaşanan arbede sırasında ateş alan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıkları ileri sürüldü.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Olayda ağır yaralanan A.A'nın ise Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.



- Olayın geçmişi



Merkez Çukurova ilçesinde 21 Şubat'ta vatandaşların bir kişinin silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbarları üzerine polis ekipleri, 34 BSE 159 plakalı otomobili takibe almıştı.



Ekipler, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurmuştu.



Bu sırada otomobilden silahla ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.



Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra kontrol ettikleri araçtaki A.K. ile A.A'nın yaralı olduğunu fark etmişti.



Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmış, araçta pompalı tüfek ve havalı tabanca bulunmuştu.



