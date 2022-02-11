Adana’da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:20
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Jan Mohammad’a önce M.G idaresindeki 01 AHU 035 plakalı otomobilin çarptığını, ardından 3 aracın üzerinden geçtiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı
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