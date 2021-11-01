Adana'da oturduğu evi yakarak eşyaları balkondan atan genç gözaltına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 12:36
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesi 81103 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 4'üncü katından duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edeceği sırada yanan evin balkonuna çıkan adı öğrenilemeyen genç, eşyaları aşağıya atmaya başladı.
Yangına müdahale edemeyen ekipler, itfaiye merdiveniyle evin penceresinden içeri girerek genci etkisiz hale getirdi.
Polis ekiplerine teslim edilen genç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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