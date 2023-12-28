Adana'da plastik yüklü tır seyir halindeyken yandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen plastik yüklü tırın motor kısmında, Ceyhan-İskenderun Otoyolu'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Adana