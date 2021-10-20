Adana'da polis merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili dava

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Karaman, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.T, R.Ç. ve R.T. ise duruşmaya katılmadı.



Ankara'daki Merasim Sokak'ta 2016 yılında düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ahmet Karaman savunmasında, "Patlayıcı yüklü aracı Adana'ya ben getirmedim. Hakkımdaki iddialar doğru değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Duruşma savcısı ise mütalaasında, tutuklu sanık Ahmet Karaman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve dosyadaki delil durumu dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.



Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Karaman tutukluluk halinin devamına ve sanık İ.U. hakkındaki tutuklanmak üzere yakalama emrinin de devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay





Adana'da, 24 Kasım 2015'te, merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmıştı. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine iki zanlı polis merkezine ateş açıp kaçmış, patlayıcı yüklü araç da kontrollü şekilde infilak ettirilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın iddianamesinde, 5 sanık hakkında, 31'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.



Başkentte de 17 Şubat 2016'da sivil memur ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille Merasim Sokak'ta saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi ise yaralanmıştı. Bomba yüklü aracı Ankara'ya götürdüğü belirlenen PKK'lı terörist Ahmet Karaman, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan bir, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karaman'a ayrıca, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185 yıl hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası verilmişti.





