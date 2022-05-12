Adana'da polis, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı bilgilendirme yaptı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, önceki yıllarda yaz mevsiminde sulama kanallarında görülen boğulma olaylarının yaşanmaması için çalışma başlattı.



Ekipler, tehlikeye dikkat çekmek için kanal çevresindeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.



Bu kapsamda ekipler, bir kahvehaneye de girerek vatandaşlardan sulama kanallarında yüzenleri boğulma tehlikesine karşı uyarmalarını istedi.



Vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

