Adana'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 10:50
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'nda Zafer Çamur (50) evinin önünden gelen sesler üzerine dışarıya çıktı.
Çamur'a, sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Çamur'u Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Zafer Çamur, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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