Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 12:53

Adana'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...