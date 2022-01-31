Adana'da sahte deterjan ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 10:52
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 940 kilogram sahte toz deterjan, 16 ton 300 kilogram deterjan üretiminde kullanılan kimyasal ham madde, 500 boş deterjan paketi ve dolum makinesi ele geçirdi.
Operasyonda, deponun sahibi M.A. gözaltına alındı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.