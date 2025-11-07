Adana'da sahte içki operasyonu: 16 gözaltı
07.11.2025 10:33
İHA, AA
Adana'da sahte içki üreten ve satışını yapanlara yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki imal edip satışını gerçekleştirenlere yönelik il merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 706 litre ve 25 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan aroma likidi ele geçirildi, 16 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
