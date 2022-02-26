Adana'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 13:00
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kentteki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır 60 litre ve 70 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ve 134 şişe aroma ele geçirdi.
Polis, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.
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