Adana'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 01.02.2022 - 14:36
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da 485 litre sahte ve 250 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, 485 litre sahte ve 250 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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