Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında kaçak avlandığını fark ettikleri kişiyi yakaladı.
Bölgede 2 ses cihazı, kafes ve koruma altında bulunan 25 saka kuşu ele geçirildi.
Kaçak avcılık yapan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı.
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