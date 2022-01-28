Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 15:20
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bahçe Mahallesi'ndeki denetimde 2 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti.
Şüphelilerin avcılık belgesi olmadan 20 sakar meke avladıkları belirlendi.
Ekipler, 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza kesti.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.