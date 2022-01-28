Adana'da sakar meke avlayan 2 kişiye 23 bin lira ceza.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın Karataş ilçesinde, 20 sakar meke avladığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bahçe Mahallesi'ndeki denetimde 2 kişinin kaçak avlandıklarını tespit etti.



Şüphelilerin avcılık belgesi olmadan 20 sakar meke avladıkları belirlendi.



Ekipler, 2 kişiye 23 bin 77 lira ceza kesti.

