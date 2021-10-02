Adana'da "Sarı gelin" ve "Gelincik" pamuklarıyla hazırlanan kıyafetler tanıtıldı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana Valiliği, Ankara Tasarımcılar ve Modalar Derneği, Adana Kadın Kooperatifleri ile BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ iş birliğinde "Altın Koza'nın İlmekleri" projesi kapsamında Burçin Özdemir'in "Sarı gelin" ve "Gelincik" cinsi pamuklardan tasarladığı kıyafetlerin tanıtımı için Valilik Ek Hizmet Binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi binasının bahçesinde defile düzenlendi.



Organizasyonun açılışında konuşan Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kumaş üretiminde pamuk kullanımının çevreye katkısına ve su tüketimindeki önemine değindi.



Kan, bir ton tekstil kumaşını renklendirmek için yaklaşık 230 metreküp su kullanıldığını vurgulayarak "Doğal renkli life sahip pamuklardan kumaş üretiminde bu su kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu kumaşlarda kimyasal boya olmadığı için atık su da olmayacaktır." şeklinde konuştu.



Doğal renkli pamuklarla hazırlanan defileyi Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli izledi.