Adana'da seyir halindeki otomobil yandı (Adana Haberleri)
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir araç seyir halindeyken alev aldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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