Adana'da sıcaklık bunalttı: Çözümü 'arazöz' ile buldular

Adana Haberleri - DHA,

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte bunalanlar, farklı yöntemlere başvuruyor.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar ise cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi'ne ait arazözün tazyikli suyu ile serinledi.



Çocukların eğlencesini ise çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de "Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın" notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntü, çok sayıda beğeni aldı.