Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 19:49
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde ikamet eden C.K'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, 13 Ekim'de Postkabasakal Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silah yaralama olayının da şüphelisi olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.