Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde ikamet eden C.K'nin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Ekipler, 13 Ekim'de Postkabasakal Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silah yaralama olayının da şüphelisi olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.​​​​​​​