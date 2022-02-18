Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:41
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir ATM'de sıra bekleyen F.G'ye, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.
Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yaralanan F.G, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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