Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti (Adana Haberleri)
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Barış Y'ye (34), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda park halindeki 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada motosikletli iki kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.
Barış Y, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Y, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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