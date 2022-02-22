Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:40
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Mahalle'de 01 AHT 055 plakalı aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya (28) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.
Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Yosunkaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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