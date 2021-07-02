Adana'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 07:07
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Nimet E. tabancayla, Ahmet F. ise kafasına vurulan sert bir cisim nedeniyle yaralandı. Y
aralılar hastaneye kaldırıldı. Nimet E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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