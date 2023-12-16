Adana'da SMA hastası için konulan kumbarayı çalan zanlı tutuklandı

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki internet kafede, SMA hastası çocuk için toplanan bağışların konulduğu kumbara çalındı.
İşletme sahibi S.Ö'nün (58) ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kaydındaki incelemede şüphelinin Abdulkadir İ. (24) olduğunu belirledi.
Farklı hırsızlık suçlarından arandığı da tespit edilen zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının çaldığı kumbarayı montunun altına gizlemesi yer aldı.
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