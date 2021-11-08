Adana'da sokak sokak gezip oğlunu arıyor

Adana Haberleri - DHA,

Adana’nın Seyhan ilçesinde 16 yaşındaki Muhammet Yüksekdağ'dan 45 gündür haber alınamıyor.

45 gün önce haftalığını annesine vererek akşam evden ayrılan Yüksekdağ'dan o günden beri haber alınamıyor.

Oğullarının hayatından endişe eden baba Cemal Yüksekdağ ve ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunanarak bastırdığı afişlerle kapı kapı dolaşıp çocuklarını aramaya başladı.

Kentte gitmedikleri yer kalmayan aile, oğullarının hayatından endişe ediyor ve bulunması için yardım bekliyor.

'YER YARILDI İÇİNE GİRDİ SANKİ'

Kapı kapı dolaşıp oğlunu aradıklarını ancak bulamadıklarını söyleyen baba Cemal Yüksekdağ, “Gece-gündüz demeden, 40-50 kişiyle aradık. Bakmadığımız yer kalmadı. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Oğlumun kimseyle sorunu yok. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.